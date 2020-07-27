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النائب عن الفتح حسن شاكر يكشف عن اسباب الخروقات الاخيرة في البلاد ويؤكد: امريكا متورطة بها


كشف عضو تحالف الفتح النائب حسن شاكر، الاحد، عن اسباب الخروقات الاخيرة في البلاد.

وقال شاكر في حديث صحفي ،ان” القوات الامنية تحقق انجازات مهمة في معركتها ضد تنظيم داعش الارهابي لكن هناك خروقات تسجل بين فترة واخرى وتؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين”.

واضاف ان “اهم الاشباب هي وجود دعم من قبل امريكا لمفارز داعش الارهابية من خلال المعلومات او الدعم اللوجسيتي وهناك ملاذات لفلول التنظيم في بعض المناطق مؤكدا بان نهاية داعش قريبة ولكن هناك دعم لهم من من اجل ادامة نزيف الدماء واستهداف الاستقرار بشكل عام”.

واشار الى ان” امريكا متورطة بدعم داعش الارهابي وهذا امر لايختلف عليه اثنان مؤكدا بان العراقيين اعطوا انهر من الدماء من اجل كسر شوكة الارهاب وتحرير المدن”.

وتعاني بعض المحافظات ومنها ديالى من تكرار الخروقات الامنية بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية. 

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