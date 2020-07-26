مصدر: اصابات خطرة وعدد من حالات الاختناق في التحرير

التعليقات

مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ... الموضوع :

تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري

جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ... الموضوع :

طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق

قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ... الموضوع :

كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!

قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ... الموضوع :

إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..

زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ... الموضوع :

عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني

ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ... الموضوع :

المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق

عبدالله : خوش مقال👏 ... الموضوع :

إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ... الموضوع :

الشاهد الشهيد

مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ... الموضوع :

مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا