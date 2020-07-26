الغانمي يوجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن انفجارات معسكر الصقر

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأحد، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشان الانفجارات التي شهدها معسكر الصقر جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مدير اعلام الوزارة، اللواء سعد معن، في تسجيل صوتي وزع لوسائل الاعلام، ان "اكثر من 20 عجلة تخصصية تابعة الى الدفاع المدني توجهت الى معسكر الصقر وتم السيطرة على اكثر من 70% من الحريق الذي اندلع بسبب الانفجارات".

واضاف اللواء معن، ان "الحريق اندلع في 3 كرفانات عبارة عن عتاد قديم وهذا هو التشخيص الاولي للانفجارات بالاضافة الى ارتفاع درجات الحرارة"، مشيراً إلى أن "وزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة ملابسات الانفجارات التي اندلعت في معسكر الصقر