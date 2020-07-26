الجيش يستلم رسميًا مهام أمن منفذ مندلي شرق ديالى بعد انسحاب الرد السريع

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، بان الجيش استلم مهام امن منفذ مندلي بعد انسحاب قوات الرد السريع.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة(85كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي ،ان” قوات الجيش استلمت رسميا مهام امن منفذ مندلي الحدودي مع ايران بعد انسحاب قوات الرد السريع بناءا على اوامر عليا”.

واضاف الخزاعي،ان” القوات التي انتشرت في منفذ مندلي تدار من قبل عمليات ديالى بشكل مباشر لافتا الى ان قائد العمليات كانت له زيارة ميدانية للاطلاع عن كثب حول طبيعة الاجراءات المتخذة على الارض واليات اكمال عمليات الانتشار بسرعة”.

وكان الرد السريع انتشر قبل نحو اسبوعين في منفذ مندلي واستلم مهام الاوضاع الامنية الداخلية بناءا على اوامر عليا.