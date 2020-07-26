العراق يسجل 2459 اصابة بكورونا وشفاء 1900 مصاب

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 2459 اصابة بكورونا في العراق، مؤكدة تسجيل 1900 حالة شفاء من الفايروس.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1900) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة 358
بغداد/ الكرخ 289
مدينة الطب 104
النجف 122
السليمانية 15
أربيل 113
دهوك 12
كربلاء 93
كركوك 103
ديالى 31
واسط 147
البصرة 90
ميسان 20
بابل 169
الديوانية 77
ذي قار 70
الأنبار 12
نينوى 31
صلاح الدين 44
وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 2459 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 308
بغداد الكرخ 281
مدينة الطب 20
النجف 31
السليمانية 128
أربيل 76
دهوك 11
كربلاء 240
كركوك 102
ديالى 109
واسط 138
البصرة 390
ميسان 79
بابل 198
الديوانية 96
ذي قار 96
الأنبار 17
المثنى 87
نينوى 41
صلاح الدين 11
ولفتت الوزارة في بيانها الى أن "الوفيات 78 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 11
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 6
النجف 1
السليمانية 7
أربيل 3
كربلاء 4
كركوك 5
ديالى 3
واسط 1
البصرة 4
ميسان 2
بابل 5
الديوانية 2
ذي قار 5
الأنبار 1
المثنى 2
نينوى 2
صلاح الدين 6
وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 75217 (نسبة الشفاء 68.4%)، ومجموع الاصابات: 110032، والراقدين الكلي: 30453، والراقدين في العناية المركزة: 433، ومجموع الوفيات: 4362".
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