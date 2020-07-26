اللجنة العليا تصدر قرارات عدة منها حظر شامل للتجوال بدءاً من الخميس

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الاحد، اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اصدرت قرارات عدة بينها فرض حظر شامل للتجول لعشرة ايام بضمنها ايام عيد الاضحى بدءا من الخميس المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اليوم، اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال".

واوضح البيان أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اصدرت جملة من القرارات وهي:

أولا/ فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الخميس 30/7/2020 ولغاية يوم الأحد 9/8/2020، وينظر بالحظر بعد عطلة العيد.

ثانيا/ إعادة فتح العيادات الخاصة على أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط المعدّة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

ثالثا/ إعلان وزارة الصحة عن فتح المجال للمستثمرين الراغبين بإنشاء معامل إنتاج للأوكسجين الطبي، على أن تقدم لهم جميع التسهيلات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة.

رابعا/ تكليف الأمين العام ل‍مجلس الوزراء بالتواصل مع الجانب الكويتي، لتسهيل دخول صهاريج الأوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي.

خامسا/ قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المستشارين بتقديم دراسة بشأن فتح بوابة الكترونية للاستشارات الطبية من قبل الملاكات الطبية في وزارة الصحة.

سادسا /إقرار توصيات فريق إعداد الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا في المطارات العراقية.

سابعا / قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن تطبيق الشروط الصحية ( لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات)، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم.

ثامنا/ قيام شبكة الإعلام العراقي بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية، بشأن الوقاية من جائحة كورونا".