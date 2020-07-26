الاعلام الامني تكشف تفاصيل الانفجارات جنوبي بغداد

كشفت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن تفاصيل الانفجارات التي وقعت جنوبي بغداد.

وقالت الخلية في بيان إنه "لاحقاً لخبر الانفجارات التي حصلت في معسكر الصقر ببغداد، وبعد الوصول الى مكان الحادث تبين انفجار مستودع اعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن".

وأضاف البيان أنه "ما زال الجهد الهندسي والدفاع المدني والقوة الماسكة في محل الحادث".

واعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن حدوث انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.