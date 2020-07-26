الأخبار

النائب الكردي سركوت شمس الدين يكشف عن ان البيشمركة تتعاون مع القوات التركية للتوغل الى العمق العراقي


كشف النائب عن كتلة المستقبل النيابية، سركوت شمس الدين، عن تعاون قوات البيشمركة مع الجانب التركي للتوغل في اراضي اقليم كردستان العراق

وقال شمس الدين، انه" عسكريا قوات البيشمركة لا تستطيع الدفاع ضد التوغل التركي، بل هم يتعاونون معهم ضد حزب العمال الكردستاني لمصالح شخصية وسياسية وحزبية، ولهذا السبب نحن طالبنا الحكومة الاتحادية بالسيطرة على الحدود والمنافذ لانهاء هيمنة الاحزاب والميلشيات في اقليم كردستان".

واضاف ان" البيشمركة ليست مسؤولة عن حراسة الحدود ومنع التوغل التركي بل هي مسؤولية قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية".

واوضح ان" قوات البيشمركة مسؤوليتها مساندة القوات العراقية في حماية حدوده الداخلية"، مشيراً الى ان" هذا التعاون مايزال حبراً على الورق والواقع يؤكد عدم وجود اي قوة اتحادية في اقليم كردستان، وحتى حرس الحدود في الاقليم هم تابعين لاحزاب كردية وتتسلم رواتبها من الحكومة الاتحادية".

واشار شمس الدين الى" عدم الثقة بين القوات الاتحادية والبيشمركة بسبب استغلال موقع البيشمركة من قبل الحزبين البارزاني والطالباني والتي تعطي اوامرها حتى الى الجانب التركي".

وتجدد الطائرات والمدفيعية التركية بين الحين والاخر قصف وبكثافة مناطق وقرى حدودية شمال العراق، فيما قامت القوات البرية التركية بإنشاء قواعد عسكرية جديدة شمال محافظة دهوك.

واستدعت الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف الجوي التركي في شمالي البلاد، وذلك بعدما جددت الطائرات التركية غاراتها على منطقة "كاني ماسي" شمالي محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق على الحدود العراقية التركية، مستهدفة مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني.

أما قيادة العمليات المشتركة العراقية فاعتبرت أن القصف التركي الذي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في محافظة نينوى، بأنه لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، ويمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاعلام الامني تكشف تفاصيل الانفجارات جنوبي بغداد
احتجاجاً على تردي الطاقة الكهربائية.. أهالي منطقة الحسينية يقطعون شارع كربلاء _بغداد
الداخلية: فرق الدفاع المدني سيطرت على 70% من حرائق الانفجارات جنوبي بغداد
النائب الكردي سركوت شمس الدين يكشف عن ان البيشمركة تتعاون مع القوات التركية للتوغل الى العمق العراقي
البصرة تعلن الاتفاق مع شركة ايني الايطالية لتجهيز المحافظة بــ 250 ميكاواط
الدفاع المدني: تم تطويق مكان حادث معسكر الصقر ولا توجد اصابات حتى الآن
الكشف عن توجه لنقل الملف الأمني بالمحافظات من الجيش إلى الداخلية
النزاهة النيابية تكشف عن تبرئة مدانين بجرائم قتل وارهاب وتوقعات بتسليمهم مناصب
بيان من العمليات المشتركة بشأن عمليات ابطال العراق/ المرحلة الرابعة
نجدة بغداد: القبض على شخص قام بإطلاق النار بسبب مشاجرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك