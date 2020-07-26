النائب الكردي سركوت شمس الدين يكشف عن ان البيشمركة تتعاون مع القوات التركية للتوغل الى العمق العراقي

كشف النائب عن كتلة المستقبل النيابية، سركوت شمس الدين، عن تعاون قوات البيشمركة مع الجانب التركي للتوغل في اراضي اقليم كردستان العراق

وقال شمس الدين، انه" عسكريا قوات البيشمركة لا تستطيع الدفاع ضد التوغل التركي، بل هم يتعاونون معهم ضد حزب العمال الكردستاني لمصالح شخصية وسياسية وحزبية، ولهذا السبب نحن طالبنا الحكومة الاتحادية بالسيطرة على الحدود والمنافذ لانهاء هيمنة الاحزاب والميلشيات في اقليم كردستان".

واضاف ان" البيشمركة ليست مسؤولة عن حراسة الحدود ومنع التوغل التركي بل هي مسؤولية قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية".

واوضح ان" قوات البيشمركة مسؤوليتها مساندة القوات العراقية في حماية حدوده الداخلية"، مشيراً الى ان" هذا التعاون مايزال حبراً على الورق والواقع يؤكد عدم وجود اي قوة اتحادية في اقليم كردستان، وحتى حرس الحدود في الاقليم هم تابعين لاحزاب كردية وتتسلم رواتبها من الحكومة الاتحادية".

واشار شمس الدين الى" عدم الثقة بين القوات الاتحادية والبيشمركة بسبب استغلال موقع البيشمركة من قبل الحزبين البارزاني والطالباني والتي تعطي اوامرها حتى الى الجانب التركي".

وتجدد الطائرات والمدفيعية التركية بين الحين والاخر قصف وبكثافة مناطق وقرى حدودية شمال العراق، فيما قامت القوات البرية التركية بإنشاء قواعد عسكرية جديدة شمال محافظة دهوك.

واستدعت الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف الجوي التركي في شمالي البلاد، وذلك بعدما جددت الطائرات التركية غاراتها على منطقة "كاني ماسي" شمالي محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق على الحدود العراقية التركية، مستهدفة مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني.

أما قيادة العمليات المشتركة العراقية فاعتبرت أن القصف التركي الذي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في محافظة نينوى، بأنه لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، ويمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية.