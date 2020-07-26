البصرة تعلن الاتفاق مع شركة ايني الايطالية لتجهيز المحافظة بــ 250 ميكاواط

أعلنت حكومة البصرة المحلية، الاحد، الاتفاق مع محطة ايني الايطالية على ربط وحدات من محطتها الكهربائية مع الشبكة الوطنية لتجهيز البصرة بالطاقة.

وقال نائب محافظ البصرة محمد التميمي، ان" هذا الربط الكهربائي سيساهم بشكل فعال في تحسين (الفولتية) بالشبكة الكهربائية من جهة، وسيقلل من انهيارها، نتيجة زيادة الاحمال الزائدة على الشبكة من جهة ثانية".

واضاف، انه"عقد اجتماعا فنيا في المحطة العائدة لشركة ايني الايطالية المستثمرة لحقل الزبير النفطي، وبحضور مدير انتاج الطاقة الكهربائية ، ومعاون مدير نقل الطاقة، وممثلين عن شركة نفط البصرة لبحث تزويد الشبكة الوطنية بالكهرباء من المحطة.

وذكر أنه، تم"الاتفاق على تشغيل وحدتين من المحطة بسعة ( 250 ) ميكا واط ، وربطها بالشبكة الوطنية ، مبينا ان" اول 50 ميكاواط ستدخل الشبكة الكهربائية في 2020/8/1 على ان تصل نسبة التجهيز للشبكة الى 125 ميكا واط ، للوحدة الاولى في تاريخ 2020/8/7 ، وبعدها سيتم ادخال الوحدة الثانية ليصل معدل التوليد الى 250 ميكا واط ، خلال تاريخ 2020/8/15".

وأشار الى ان" هذا التوليد سيزيد من ساعات التجهيز بالكهرباء الى محافظة البصرة، وسيحسن من الفولتية في الشبكة الكهربائية، وسيقلل من انهيار الفولتية التي تحصل نتيجة زيادة الاحمال على الشبكة الوطنية".