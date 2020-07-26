النزاهة النيابية تكشف عن تبرئة مدانين بجرائم قتل وارهاب وتوقعات بتسليمهم مناصب

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن تبرئة العديد من المدانين بجرائم قتل وارهاب من التهم الموجهة اليهم، متوقعة عودتهم لاستلام مناصب خلال الايام المقبلة.

وقال عضو لجنة النزاهة جواد حمدان في حديث صحفي ان “كثرة الاجهزة الرقابية وضعف القضاء اربك العمل وافلت العديد من السراق والمجرمين من العدالة”.

واضاف ان “هناك مدانين بجرائم قتل وإرهاب وتحريض على الطائفية تمت تبرئتهم من كل التهم التي كانت موجهة لهم وعادو ضمن العملية السياسية والحوارات الجارية”.

وتوقع حمدان “عودة المتهمين وتسلمهم مناصب خلال الايام المقبلة بعد صفقة تبرئتهم”، مبينا ان “بعظهم استلم مناصب ويعملون على الانتقال لمناصب اخرى”.