بيان من العمليات المشتركة بشأن عمليات ابطال العراق/ المرحلة الرابعة

اصدر نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير كامل الشمري، الاحد، بيانا بشأن عمليات ابطال العراق/ المرحلة الرابعة.

وقالت القيادة في بيان ان "عمليات ابطال العراق المرحلة الرابعة انطلقت بتاريخ 11 تموز 2020 في محافظة ديالى، وقد امتازت في التكتيك عن المراحل السابقة ولخصوصية مسرح العمليات في ديالى، تم تنفيد العمليات بمراحل حسب الاتي:

اولا. المرحلة الاولى مِن 11 ولغاية 13 تموز مِن خلال قطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي وتضمنت اجراء عمليات بحث وتفتيش شاملة لقواطع مسؤولية التشكيلات وتدمير عدد مِن مضافات داعش . واجراء اعادة لتقييم المناطق .

ثانيا. المرحلة الثانية مِن 15 ولغاية 23 تموز ونفذت العملية التي تضمنت اعادة الانفتاح لقطعات قيادة عمليات ديالى، بما يضمن وحدة القيادة والسيطرة وتحديد المسؤوليات وسد الثغرات في جميع قواطع العمليات رافقها اجراءات لإعادة القرى المهجرة والعوائل النازحة، فضلا عن إعادة لتقييم المناطق مِن قبل الاجهزة الامنية والاستخبارية .

ثالثا . المرحلة الثالثة حيث شرعت اليوم الاحد 26 تموز 2020 القطعات في تنفيذ العمليات بمحافظة ديالى مِن خلال ثلاثة محاور.

المحور الاول للجيش العراقي ممثلا باللواء الالي السابع والثلاثين وقطعات مِن قيادة عمليات ديالى .

المحور الثاني : قيادة شرطة ديالى بعد تعزيزها بقطعات مِن الشرطة الاتحادية والرد السريع .

المحور الثالث : قوات الحشد الشعبي .

وتابع ان "هذه المرحلة تستهدف ملاحقة الخلايا الارهابية وخلق أجواء آمنة لعودة العوائل النازحة في مناطق ( المخيسة ، توكل ، حوض ديالى ، جنوب خانقين ، زور ام الحنطة، العبارة)".