الصحة تقرر السماح لذوي المتوفين بكورونا دفنهم في أي مقبرة عامة

أصدرت وزارة الصحة، قراراً بشأن دفن جثث المتوفين بفيروس كورونا في المقابر العامة باللاد.

وسمحت الوزارة بحسب كتاب لها بدفن المتوفين بكورونا في أي مقبرة يختارها ذوي المتوفي كما لايوجد مانع علمي من دفنها بالطريقة المعهود والسائدة في دفن الموتى المتوفين بالامراض الأخرى من حيث عمق القبر وما شاكل ذلك مع الالتزام التام بالاجراءات الوقائية الواردة في تعليمات منظمة الصحة العالمية وباشراف الجهة الصحية".

واكدت الصحة ان "الجثة بعد تعفيرها بالمستشفى لن تكون معدية وبعد دفنها ولا يوجد أي خطر على أي شيء خارج القبر".