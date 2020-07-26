نائب: وجود الامريكان استفزاز للعراقيين وحكومة الكاظمي ليس لديها موقف واضح

اعتبر النائب حسن فدعم، الاحد، أن وجود القوات الامريكية في العراق استفزاز للعراقيين والمنطقة، متهما الحكومة بعدم تثبيت موقفها بشكل واضح بشأن هذا التواجد.

وقال فدعم في حديث صحفي إن “الحكومة الحالية لا يوجد لها تصريح واضح بشأن طبيعة تواجد القوات الاجنبية في العراق”، مبينا انه “إذا كانت مقتنعة بعدم الحاجة الى تلك القوات فهذا سيكون دافعا لتنفيذ قرار مجلس النواب الرافض”.

وأكد ان “القوات الأمريكية لم تعد لديها رغبة بالبقاء في العراق لكنهم يريدون الخروج بطريقة اخرى تستفز العراق والمنطقة ودول الجوار”، محذرا من ان “هذا الاستفزاز يدفع ثمنه العراقيين فقط”.

واعتبر أن “وجود القوات الأجنبية في البلاد يؤثر على العراق ودول المنطقة وبالتالي خروجهم أفضل وأسلم سيما بعد استهداف القادة العسكريين على ارض العراق”.