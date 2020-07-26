النزاهة: صدور أوامر توقيف بحق أمناء مخازن في سايلو النجف

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن إصدار القضاء أوامر توقيف بحق أمناء مخازن سايلو النجف الأفقيِّ، في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بفقدان (752) طناً من الحنطة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إشارت إلى "إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في المُحافظة أوامر توقيفٍ بحقِّ أمناء مخازن سايلو النجف الأفقيِّ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات".

واضافت ان "أوامر التوقيف الصادرة جاءت على خلفيَّـة فقدان (752) طناً من مادَّة الحنطة".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في التاسع عشر من أيار الماضي نتائج تحرِّياتها حول نقص (752) طناً و (498) كغم من مادَّة الحنطة في سايلو النجف الأفقيّ التي بلغت أقيامها (421,120,000) مليون دينار حسب التسعيرة الرسميَّـة للطنِّ الواحد البالغة (560,000) ألف دينارٍ، مُبيّنةً تمكُّنها من ضبط سندات الإدخال والإخراج المخزنيِّ بالتعاون مع دائرة الرقابة التجاريَّة والماليَّة في وزارة التجارة، فيما كشفت في منتصف حزيران عن صدور أوامر استقدامٍ بحقّ أربعة مسؤولين في السايلو.