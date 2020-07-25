الصحة تؤكد توفير جميع الأدوية لمواجهة كورونا وتعلن طفرة نوعية بنسب الشفاء

أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، السبت، أن وزارته وفرت جميع الأدوية العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فيما أعلن تحقيق طفرة نوعية بنسبة الشفاء من الفيروس التاجي.

وقال التميمي، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزارة الصحة ساهمت بشكل كبير بزيادة نسب الشفاء حيث تجاوزت الـ 68%"،

مبينا أن "الوزارة بذلت جهودا كبيرة بعد شهر آيار عبر زيادة الفحوصات حيث تجاوزت الفحوصات اليومية للوزارة 18 ألفا".

وأضاف، أن "الوزارة استطاعت خلال شهرين، توفير جميع الأدوية العالمية لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن زيادة عدد المختبرات حيث وصلت إلى أكثر من 30 مختبرا"، مؤكدا أن "العراق حقق طفرة نوعية بنسبة الشفاء".

ولفت، إلى أن "الوزارة خصصت وأضافت أكثر من 5 آلاف سرير لمرضى كورونا، فضلا عن توفير 4 آلاف سرير للعناية المركزة "، مشيرا إلى أن "الفحوصات المختبرية متاحة لجميع المواطنين وهناك مختبرات خصصت للذين يرغبون بالسفر خارج العراق".

وأكد، أن "نتائج فحوصات كورونا تظهر بأقل من 24 ساعة، حيث إن الإصابات لا تتجاوز 13% بالنسبة للفحوصات التي تجرى يوميا"، موضحا أن "الحالات الحرجة بكورونا لا تتجاوز 3.5 %، وهنالك نقص بعدد الوفيات بعد توفر جميع الإمكانيات".