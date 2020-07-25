الأخبار

الصحة تؤكد توفير جميع الأدوية لمواجهة كورونا وتعلن طفرة نوعية بنسب الشفاء


أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، السبت، أن وزارته وفرت جميع الأدوية العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فيما أعلن تحقيق طفرة نوعية بنسبة الشفاء من الفيروس التاجي.

وقال التميمي، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزارة الصحة ساهمت بشكل كبير بزيادة نسب الشفاء حيث تجاوزت الـ 68%"،

مبينا أن "الوزارة بذلت جهودا كبيرة بعد شهر آيار عبر زيادة الفحوصات حيث تجاوزت الفحوصات اليومية للوزارة 18 ألفا".

وأضاف، أن "الوزارة استطاعت خلال شهرين، توفير جميع الأدوية العالمية لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن زيادة عدد المختبرات حيث وصلت إلى أكثر من 30 مختبرا"، مؤكدا أن "العراق حقق طفرة نوعية بنسبة الشفاء".

ولفت، إلى أن "الوزارة خصصت وأضافت أكثر من 5 آلاف سرير لمرضى كورونا، فضلا عن توفير 4 آلاف سرير للعناية المركزة "، مشيرا إلى أن "الفحوصات المختبرية متاحة لجميع المواطنين وهناك مختبرات خصصت للذين يرغبون بالسفر خارج العراق".

وأكد، أن "نتائج فحوصات كورونا تظهر بأقل من 24 ساعة، حيث إن الإصابات لا تتجاوز 13% بالنسبة للفحوصات التي تجرى يوميا"، موضحا أن "الحالات الحرجة بكورونا لا تتجاوز 3.5 %، وهنالك نقص بعدد الوفيات بعد توفر جميع الإمكانيات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحة تؤكد توفير جميع الأدوية لمواجهة كورونا وتعلن طفرة نوعية بنسب الشفاء
أهالي قضاء الحسينية في كربلاء يقطعون طريقا رئيسيا احتجاجا على سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي
الحشد الشعبي البطل يتصدى لهجوم "داعشي" عنيف شمال غرب ديالى
بعد ان ذهب بها عريضة .... الطائفية والدفاع عن الارهابيين يعودان مرة اخرى على لسان النائب احمد المساري
النائب عن الفتح مختار الموسوي يطالب صالح بالإسراع في المصاقة على احكام الإعدام
المدير السابق للدائرة القانونية بوزارة الشباب والرياضة : الأرض التي شهدت حادثة الانهيار تابعة لمحافظة البصرة
استشهاد وجرح جنديين بانفجار دراجة مفخخة في الانبار
رئيس أركان الجيش ينعى آمر لواء توفي بعد إصابته بكورونا
بعد اضرام النار به.. مقتل شخص بهجوم مسلح في كربلاء
العتبة الحسينية المقدسة توضح حقيقة إزالة تجاوزات على ارض موقوفة استاجرتها من واقفها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك