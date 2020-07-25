النائب عن الفتح مختار الموسوي يطالب صالح بالإسراع في المصاقة على احكام الإعدام

طالب النائب النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح الإسراع بالمصادقة على احكام الاعدام بحق الارهابيين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي كرد جميل لعوائل الشهداء.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “عدم مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح على احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين يعد مخالفة دستورية وقانونية”.

وأضاف أن “ابناء الشعب العراقي تعرض لابشع الجرائم الارهابية منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا من قتل ومفخخات وعبوات ناسفة”.

وأشار إلى أن “آلاف الارهابيين يقبعون في السجون العراقية وبقاء هولاء فترة اطول يشكل خطرا حقيقيا على العراق “،

مبينا أن “الشعب العراقي يتعرض لضغوط صعبة تفقده لحقوقه الأساسية فيما يتنعم الإرهابيون القتلة برعاية حكومية”.