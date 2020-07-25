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المدير السابق للدائرة القانونية بوزارة الشباب والرياضة : الأرض التي شهدت حادثة الانهيار تابعة لمحافظة البصرة


اكد المدير السابق للدائرة القانونية بوزارة الشباب والرياضة، علي طاهر، ان الأرض التي شهدت حادثة الانهيار تابعة لمحافظة البصرة.

وقال طاهر إن “الأرض التي شهدت انهيار (جملون رياضي) في البصرة، هي تابعة لمحافظة البصرة وليس لمديرية الشباب والرياضة”.

وأضاف ان “الارض محاذية لمديرية شباب البصرة وبعد نقل الصلاحيات لمجلس المحافظة، وهو من تصرف بها اصوليا”،

مشيراً إلى أن “مجلس محافظة البصرة هو من قام بتأجير الأرض لاحد المستثمرين”.

وتابع ان “محافظة البصرة هي صاحبة القرار قانوناً بالأرض والملكية نقلت من مديرية الشباب الى المحافظة بعد نقل الصلاحيات بعامين”.

وتسبب حادث الانهيار بوفاة ثلاثة أشخاص واصابة 7 اخيرين من العمال الذين كانوا يتواجدون داخل الجملون.

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