رئيس أركان الجيش ينعى آمر لواء توفي بعد إصابته بكورونا

نعى رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير يار الله، السبت، آمر اللواء الثاني قوات خاصة العقيد الركن غسان كاظم محمد الذي توفي بعد إصابته بفايروس كورونا.

وقال يار الله في بيان "ببالغ الأسى والحزن تلقیت نبأ وفاة الأخ والصديق والمقاتل البطل العقيد الركن غسان كاظم محمد آمر اللواء الثاني قوات خاصة الذي توفى متأثراً بإصابته بجائحة كورونا".

وأضاف: "لقد كان الفقيد البطل مثالاً للضابط المهني الشجاع الذي ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والصبر والبطولة في معارك التحرير وفي مكافحة الإرهاب وتثبيت دعائم النصر والسلام فضلاً عن حسن قيادته طوال فترة خدمته العسكرية المشرفة والتي أثبت فيها أنه أهل للمسؤولية الوطنية والنزاهة والاخلاص".