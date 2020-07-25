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العتبة الحسينية المقدسة توضح حقيقة إزالة تجاوزات على ارض موقوفة استاجرتها من واقفها


بينت إدارة العتبة الحسينية المقدسة، حقيقة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ارض في منطقة البوبيات تم التجاوز عليها من قبل اشخاص بطريقة غير قانونية وخلافا للضوابط الشرعية.

وقالت العتبة الحسينية المقدسة، في بيان لها اليوم السبت 25 تموز 2020، ان "بعض وسائل التواصل الاجتماعي نشرت صوراً، لبعض الدور المشيدة تجاوزاً على ارض وقف ذري المعروفة (بأرض وقف الخطيب)، مبينة، ان "هذه الارض المعروفة لدى المواطنين، بـ(أرض الخطيب) الكائنة في منطقة البوبيات، موثقة لدى محكمة كربلاء الشرعية، بتاريخ (16 تشرين الاول 1947)، على انها عقار وقف ذري للعائلة المذكورة".

واوضحت، العتبة في بيانها "لقد صدرت تولية شرعية، لأحد افراد العائلة، وان ديوان الوقف الشيعي قد وثق وقفية هذا العقار، وقامت دائرة الوقف الشيعي، بطلب من محافظة كربلاء، لإزالة التجاوز عليها وعلى اثر ذلك قامت الجهات التنفيذية بازالة هذا التجاوز، باعتبار انها وقف ذري، ولا علاقة للعتبة الحسينية المقدسة، بازالة هذه التجاوزات".

واضاف البيان، ان "غاية ما في الامر ان ادارة العتبة الحسينية المقدسة، استأجرت الارض من المتولي الشرعي للارض، ولسنين طويلة، وفق حجة الوقفية لغرض انشاء مشاريع خدمية عليها، وعلى ضوء هذا الاستئجار الشرعي والقانوني، تواجد عدد من منتسبي قسم شؤون خدمات المدينة القديمة، ومنتسبي الصيانة لاقامة ورش صيانة لأغراض خدمية".

وختمت العتبة الحسينية المقدسة بيانها، ان "الحفاظ على الموقوفات وعدم السماح بالتجاوز عليها وحفظها من الضروريات الشرعية والقانونية والاخلاقية".

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العتبة الحسينية المقدسة توضح حقيقة إزالة تجاوزات على ارض موقوفة استاجرتها من واقفها
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