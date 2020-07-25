النائب فاضل الفتلاوي يطالب بعودة عمل مجلس النواب لمناقشة تجاوز تركيا على الحصص المائية

طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، السبت، بعودة عمل مجلس النواب لمناقشة تجاوز تركيا على الحصص المائية للعراق.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، ان “تركيا لم تبلغ العراق بملء سد اليسو وهذا الامر مخالف للقوانين الدولية والاعراف الدبلوماسية”، لافتا الى ان “مجلس النواب عليه ان يقف بوجه الانتهاكات التركية المتكررة تجاه العراق”.

واضاف ان “مجلس النواب عليه ان يعاود عمله بشكل سريع لوجود خروقات من قبل الجارة تركيا وامريكا ضد السيادة العراقية”، مبينا ان “العمل بسد اليسو سيؤثر على النشاط الزراعي الذي عاد خلال جائحة كورونا”.

واعتبر عدد من النواب، في وقت سابق، قيام تركيا بملء سد اليسو بانه امتداد للانتهاكات التركية على سيادة العراق.