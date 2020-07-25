الأمن النيابية: الحكومة تعد لجولة جديدة من الحوار العراقي الأمريكي

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي، السبت، عن ترتيبات عراقية لانطلاق مرحلة ثانية من الحوار العراقي الأمريكي.

وقال الاعاجيبي في حديث صحفي إن “الحكومة العراقية تجري تحضيرات لانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين العراق وواشنطن لرسم حدود العلاقة الاقتصادية والسياسية مع الولايات المتحدة”.

وأَضاف، ان “مجلس النواب حث المفاوض العراقي على أن يستغل الفرصة وأن لإ يجامل على حساب مصلحة العراق والسيادة”، لافتا الى أن “الشعب العراقي ليس بحاجة إلى قوات أمريكية بقدر حاجته لشركات استثمارية في مجال الصناعة والصحة والبناء”.

يشار الى أن الشهر الماضي شهد انتهاء الجولة الأولى مباحثات الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين، وسط دعوات وتأكيدات عراقية رسمية وشعبية لضرورة التأكيد على الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من العراق.