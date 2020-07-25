صحة الرصافة تعلن ارتفاعاً قياسياً في حالات الشفاء من بكورونا

اعلن مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، اليوم السبت، عن شفاء 218حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 12255 حالة.

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 218 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا موزعة في المناطق مدينة الصدر 126 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها".

واضاف" اما بقية الحالات فتوزعت 10 حالات شفاء في منطقة الامين . و 9 حالات شفاء في كل من منطقة الدسيم وحي الخضراء وحي المنتظر . و 8 حالات شفاء في منطقة حي الجهاد . و 7 حالات في كل من كفاءات العبيدي و منطقة سبع قصور . و 6 حالات شفاء في منطقة العبيدي . و 5 حالات شفاء في كل من الحسينية و بوب الشام و الزعفرانية . و 4 حالات شفاء في كل من شارع فلسطين وبغداد جديدة و الاعظمية".

وبين المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 12255 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".