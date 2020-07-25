النجف تبدأ توزيع العقار الروسي لعلاج كورونا

بدأ توزيع دواء "أفيفافير" الروسي المنتج في أربيل لعلاج فيروس كورونا المستجد بمحافظة النجف.

وذكر مدير عام صحة النجف، رضوان الكندي، في منشور على فيسبوك اليوم، 25 تموز 2020، ان دائرة صحة محافظة النجف وزعت علاجا جديدا على المرضى الراقدين في مستشفى الصدر يعتبر ذو فعالية لمعالجة وتقليل مخاطر فيروس كورونا.

وأضاف أن العلاج الروسيFavipiravir تم استخدامه لمرضى كورونا وهو علاج اثبت نجاحه عالميا ويعطى بشكل يختلف عن العلاجات الاخرى إذ عطى للمريض 8 حبات فقط، تأخذ دفعة واحدة في اليوم الأول، اما اليوم الثاني فتأخذ 6 حبات وتعطى بشكل دفعتين بين كل ثلاث حبات واخرى 12 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الجمعة، ان لقاح فيروس كورونا سيتم توفيره نهاية العام الحالي او العام المقبل، مؤكدة انه سيوزع مجانا على المواطنين.

وأفاد وكيل الوزارة، حازم الجميلي، ان الوزارة عقدت اجتماعا مع شركة (فايزر) حول توفير اللقاح والاطلاع على ما توصلت اليه الشركة ومواكبة آخر المستجدات ولاكثر من مصدر وحسب نوعية اللقاح والاسعار المقدمة ووقت تسليمه.

وكانت وزارة الصحة في كردستان العراق قد أعلنت في وقت سابق، عن انتاج دواء (Favipiravir) الخاص بمعالجة وتقليل من مخاطر أعراض فيروس كورونا وتقليل حالات الوفاة والذي تمت الإشادة بنتائجه في عدة دول منها الصين وروسيا.

كما كشف المدير العام لصحة محافظة دهوك في كردستان، الدكتور نزار عصمت، عن تفاصيل مشروع طبي جديد وهو مستشفى لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا من عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ويصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في العراق إلى 104.711 إصابة وعدد الوفيات وصل الى 4.212 حالة وفاة اما عدد المتعافون فهو 71.268 حالة.