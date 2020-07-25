النائب باسم خشان يكشف عن سبب صمت البرلمان عن عدم التزام الكاظمي بتنفيذ برنامجه الحكومي

كشف النائب المستقل باسم الخشان، السبت، سبب صمت البرلمان عن عدم التزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنفيذ برنامجه الحكومي.

وقال الخشان في تصريح صحفي ان “الكاظمي لم ينفذ اي فقرة من تعهداته ومن بينها ارسال الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ لمجلس النواب”، لافتا الى ان “الحكومة الحالية اضعف من سابقاتها ولن تحقق سوى الصدى الاعلامي”.

واضاف ان “صمت البرلمان يعود الى مصالح الكتل السياسية المستفيدة من حكومة الكاظمي”، مبينا ان “مجلس النواب لن يستجواب الكاظمي أو يقوم باستضافته”.

وكشف النائب المستقل باسم خشان ، اول امس الخميس، عن تحركات انتخابية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاول من خلالها كسب الشارع وتشكيل كتلة برلمانية.