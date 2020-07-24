الأخبار

نجدة بغداد تعلن اعتقال اشخاص بتهم عدة بينهم "مخمورون" يعترضون المارة


اعلنت نجدة بغداد، الجمعة، عن اعتقال اشخاص بتهم عدة بينهم "مخمورون" يعترضون المارة في العاصمة.

وقالت النجدة في بيان ، إنه "خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، تم القبض على متسولين عدد (٧٧)، والقبض على شخص يحمل حبوب مخدرة ضمن منطقة حي البساتين كما تم القاء القبض على شخص يحمل سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن منطقة بسماية".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على مخمورين عدد (٩) يعترضون سبيل المارة والقبض على أشخاص مطلوبين عدد (٦) وفق المادة (٤٠٥. ٤٤٣. ٤١٣) ضمن منطقة المحمودية وانقاذ امرأة حاولت الانتحار من اعلى الجسر العنكبوتي ضمن سريع محمد القاسم من جهة منطقة بغداد الجديدة فضلا عن القبض على سارق ضمن منطقة الغزالية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اصابة مدير عام بوزارة الصحة بفيروس كورونا
النائب حسين اليساري يدعو الكاظمي للذهاب بشكل شخصي الى وزارة الكهرباء للبحث عن حلول حقيقية
نجدة بغداد تعلن اعتقال اشخاص بتهم عدة بينهم "مخمورون" يعترضون المارة
الحشد الشعبي يعلن دفن 64 متوفياً جراء الإصابة بكورونا
الحشد يعلن نشر طائرات مسيرة في خمسة قواطع بديالى
عمليات البصرة تُنشئ خندقاً وساتراً ترابياً في محيط منفذ الشلامجة
اعتقال عصابتين تتاجران بالمواد والحبوب المخدرة في بغداد
حذر من ’’كارثة صحية’’.. النائب علي اللامي يدعو لاعادة النظر بقرار رفع حظر التجوال الشامل بعد العيد
البلداوي: الجانب الأميركي خالف المواثيق الدولية باستهدافه قادة النصر
صحة النجف تعلن تجاوز أزمة الأوكسجين "الخانقة"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك