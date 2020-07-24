الحشد الشعبي يعلن دفن 64 متوفياً جراء الإصابة بكورونا

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن دفن 64 متوفياً بسبب فيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بمحافظة النجف.

وذكر إعلام الحشد في بيان إن "الفريق التطوعي للواء الثاني ب‍الحشد الشعبي قام باستقبال وتجهيز ودفن جثامين 64 متوفيا من ضحايا فيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة ب‍النجف الأشرف خلال الساعات الـ24 الماضية فقط".

وأضاف أن "المتوفين توزعوا على العاصمة بغداد والنجف الأشرف وذي قار والديوانية وواسط والبصرة وميسان بابل والمثنى".

تجدر الإشارة إلى أن العدد الكلي للمدفونين في المقبرة حتى تاريخ اليوم الجمعة وصل إلى 3658 متوفيا من كافة المحافظات، بينهم أربعة من الديانة المسيحية ومتوفى واحد سعودي الجنسية من مدينة الإحساء، وفقاً لإعلام الحشد.