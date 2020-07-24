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عمليات البصرة تُنشئ خندقاً وساتراً ترابياً في محيط منفذ الشلامجة


أعلنت قيادة عمليات البصرة، الجمعة، عن شروعها في إنشاء خندق وساتر ترابي في محيط منفذ الشلامجة الحدودي، عازية ذلك إلى قطع الطرق الترابية التي كانت تستخدم لعمليات التهريب.

وقالت القيادة في بيان إنها باشرت "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ونائب قائد العمليات المشتركة والتوجيهات المباشرة من قائد عمليات البصرة بتأمين محيط منفذ الشلامجة".

وأضافت أن ذلك يتم من خلال "إنشاء خندق وساتر ترابي لغرض قطع الطرق الترابية التي كانت تستخدم لعمليات التهريب من قبل ضعاف النفوس".

وأشارت إلى أن "العمل سيستمر لحين قطع جميع الطرق الترابية وجعل منفذ الشلامجة طريق مدخل ومخرج واحد".

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عمليات البصرة تُنشئ خندقاً وساتراً ترابياً في محيط منفذ الشلامجة
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