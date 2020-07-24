حذر من ’’كارثة صحية’’.. النائب علي اللامي يدعو لاعادة النظر بقرار رفع حظر التجوال الشامل بعد العيد

دعا عضو مجلس النواب، علي اللامي، الجمعة، 24 تموز، 2020، اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في مواجهة جائحة كورونا، لإعادة النظر بقرار رفع حظر التجوال بعد عيد الاضحى.

وقال اللامي في حديث صحفي إن "رفع الحظر بعد عيد الاضحى، قد يفتح الابواب على تسجيل معادلات عالية من الاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد، خصوصا مع استمرار تسجيل الاصابات في الوقت الحالي".

واضاف أن "إعادة النظر بقرار رفع الحظر خطوة صحيحة لتفادي الوقوع بكارثة صحية قد تتعرض لها البلاد"، مبينا أن "التعايش مع فيروس كورونا خطوة اتخذتها كل دول العالم، لكن ابقاء الحظر الجزئي مهم حاليا وسيكون افضل من إلغائه بشكل كلي لتفادي ارتفاع الاصابات".

وكان عضو خلية الازمة النيابية حسن خلاطي، أكد الثلاثاء (21 تموز 2020)، أن قرار رفع حظر التجوال الشامل بعد عيد الاضحى مرتبط بـ 3 نقاط، فيما أشار الى أن اللجنة تعتزم استضافة وزير الصحة حسن التميمي بشأن قراري الحظر وفتح المولات والمطارات.

وقال خلاطي في مقابلة متلفزة إن "العراق دخل مرحلة جديدة بفيروس كورونا، إذ ازدادت الأعداد المسجلة والأمر يتطلب استضافة الوزير للحديث عن خطط المواجهة".

وأضاف، "نعتزم استضافة وزير الصحة بشأن قراري تقليص الحظر واعادة فتح المولات والاستضافة لا تعني ان هناك اشكالية معينة تخص الوزير".

وأشار خلاطي الى أن "رفع الحظر الشامل بعد العيد ما زال امر غير محسوم، تطبيقه او تقليل ساعاته مرتبط بـ3 نقاط اولها الجوانب غير الصحية والاقتصادية والامنية ومدى تأثيرها على المواطن بوجوده او من عدمه وثانيها ان العراق جزء من المنظومة الدولية التي خففت الإجراءات من أجل عدم شل الحياة ويجب أن يسير بنفس الإتجاه بعد أن طبق الحظر لستة اسابيع واستطاع ابطاء الانتشار وثالثها ان تطبيق الحظر ليس هو الحل الشامل بل الالتزام بالوقاية باعتبارها العامل الحاسم".

وتابع أن "لجنة الصحة النيابية اعترضت على قرار إغلاق العيادات وهي ستعود للعمل يوم 26 تموز الجاري وفق لوائح وضوابط وضعتها نقابة الأطباء".