البلداوي: الجانب الأميركي خالف المواثيق الدولية باستهدافه قادة النصر

بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان الجانب الأميركي خالف جميع المواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة مع العراق باستهدافه قادة النصر على الإرهاب أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، لافتا الى ان الحكومة العراقية يجب ان تكون اول المطالبين بالقصاص من الجناة.

وقال البلداوي في حديث صحفي ان “حكومة العراق يجب ان تكون اول المطالبين بالقصاص من الجانب الأميركي بعد الجريمة التي ارتكبتها بحق القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني”.

وأضاف ان “ العراق ليس في حالة حرب مع الولايات المتحدة حتى يصدر منها اجراء باغتيال احد قادته العسكريين، في بلد ذو سيادة”.

وبين ان “الجانب الأميركي خرف جميع المواثيق والمعاهدات مع الحكومة العراقية بما فيها الاتفاقيات التي تتواجد بموجبها داخل العراق”.

ولفت الى ان “الجانب الأميركي استهدف قطعات الحشد الشعبي والمعسكرات وقادة النصر على الإرهاب وهي بالتالي ترتكب جريمة وتخالف الاتفاقيات التي ابرمتها مع العراق وخاصة مايتعلق بالدفاع عنه”.