صحة النجف تعلن تجاوز أزمة الأوكسجين "الخانقة"

أعلنت إدارة صحة محافظة النجف، عن "تجاوز" أزمة الأوكسجين التي وصفتها بـ"الخانقة"، فيما أكدت أنها لم تُسجّل أية حالة وفاة جراء نقص الأوكسجين.

وقال مدير عام صحة النجف رضوان الكندي في بيان "إننا وبفضل الأداء العالي الذي بذله منتسبونا الأبطال، استطعنا تجاوز أزمة خانقة في مادة الأوكسجين"،

مبينا أن "منتسبي الدائرة تناخوا ولم يهدأ لهم بال حتى استطاعوا تأمين احتياج مستشفيات المحافظة من مادة الأوكسجين بنوعيه السائل والقناني".

وأكد الكندي "استلام الدائرة يوم أمس واليوم كميات جيدة عززت رصيدها من الأوكسجين"، موضحا أن "الدائرة تواصلت مع جميع المحافظات من ديالى والرمادي وكربلاء بل وحتى خارج البلاد، وتم بالفعل استلام كميات جيدة".

وأضاف أن "الموجود لغاية اليوم يلبي احتاج المؤسسات الصحية لفترة مناسبة"، لافتا إلى أن "الرصيد لم ينفد في مستشفيات المحافظة في أية لحظة، وأننا كدائرة تحسبنا للحالات الطارئة وهيأنا القناني لتلافي أي نقص في الأوكسجين السائل، لذلك لم تحدث لدينا أية حالة وفاة جراء النقص".

وتابع الكندي أنه "في الوقت الذي نعبر عن عظيم شكرنا وامتناننا لجميع الجهات التي قدمت الدعم والإسناد للدائرة في هذه الأزمة، فإننا نشيد بالمنتسبين الأبطال من مدراء أقسام ومستشفيات ومهن طبية وصحية وموظفي الخدمات الذين عملوا على مدار الساعة"، داعيا إياهم إلى "العمل بنفس الهمة والعزيمة لتجاوز الأزمة بالكامل".