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مستشار سماحة السيد الخامنئي: لا نتدخل بالعراق ونتوقع أن يثأروا لاغتيال سليماني والمهندس


أكد علي اكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف ، أن إيران لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ومنها العراق، فيما أوضح أن طهران تتوقع من العراقيين أن يثأروا لاغتيال زعيم فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن ولايتي قوله، إن "استقبال قائد الثورة الاسلامية لرئيس الوزراء العراقي كان أول لقاء يجريه حضوريا مع شخصية اجنبية بعد تفشي فيروس كورونا، بما يدلل على الاهمية الفائقة التي يوليها للعلاقات مع العراق والمكانة المهمة والخاصة التي تحظى بها هذه العلاقات".

وأشار ولايتي إلى أن "عملية الاغتيال الغادرة لسليماني وابو مهدي المهندس، هي أكبر جريمة للأميركيين ضد ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية"، مؤكداً أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية ستنتقم ازاء هذه الجريمة"، على حد قوله.

واعتبر ولايتي، "موقف البرلمان العراقي في قراره بشأن طرد الاميركيين بأنه جدير بالكثير من التقدير"، مضيفاً أن "هذا الامر لا يعني تدخل إيران في شؤون العراق الداخلية، إذ أن إيران لا تتدخل في شؤون الدول الاخرى ومنها العراق، بل هذا هو قرار الشعب العراقي نفسه الذي تبلور بغالبية ملحوظة في برلمانه".

وتابع قائلاً: "اننا بطبيعة الحال نتوقع من العراق والشعب العراقي الصديق والشقيق أن يردوا على عملية الاميركيين في قتلهم الضيف والمضيف، اذ اغتالوا المضيف الذي هو ابو مهدي المهندس، وكذلك الضيف وهو قاسم سليماني، الشخصية القيمة والكبيرة في التاريخ المعاصر لإيران ونضالاتها"، وفق وصفه، لافتاً إلى أن "الشعب الايراني سوف لن يتخلى عن الثأر لدم سليماني".

وبشأن الحرب على داعش، أوضح ولايتي، أن "إيران وبدعوة من الحكومة والشعب العراقي أرسلت شبابها ليقاتلوا الى جانب الشباب العراقي، حيث امتزجت دماؤهم في الحرب ضد تنظيم داعش التكفيري الارهابي المدعوم من قبل اميركا وبعض دول المنطقة"، على حد تعبيره.

ولفت مستشار قائد الثورة  إلى أن "إيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وتيار المقاومة هي التي ستحدد مستقبل ومصير المنطقة من دون تواجد الاميركيين الذين سينالون العقاب على جرائمهم".

وأردف، أن "الحشد الشعبي بشبابه المتدينين والثوريين والمحبين للوطن يعد في الحقيقة نعمة للعراق ببذلهم الدماء في الدفاع عن بلدهم وعزته ووحدته وتضامنه".

وأضاف، أن "هذا هو حصيلة فكر العراقيين ومؤشر الى ان العراق هو ذات العراق الذي لعب على الدوام دورا مهما في تاريخ الاسلام ويمتلك كل مقومات الشعب القوي والمقتدر والعريق، ويعد شعبا منقطع النظير من حيث القيم المعنوية والثقافية والمواهب والطاقات".

وأول أمس الأربعاء، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، إن الشعبين الايراني والعراقي لن يهدأ لهما روع حتى يثارا من مرتكبي جريمة اغتيال شهداء المقاومة الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس.

ونقلت وكالة مهر عن شمخاني قوله في تغريدة على تويتر، أن "ترامب اعترف بان الجيش الاميركي قام بأمر مباشر منه بارتكاب جريمة اغتيال وجهين لامعين في مجال مكافحة الارهاب وهما الحاج الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس".

وأضاف شمخاني، أن "الشعبين الايراني والعراقي سيثأران لدم هذين الشهيدين ولن يهدأ بالهما حتى يعاقبوا مرتكبي هذه الجريمة بانتقام قاسٍ ينتظرهم في الطريق".

وفي الثالث من يناير 2020، اغتالت طائرة أمريكية مسيرة ، زعيم فيلق القدس الإيراني، الجنرال الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، وعدداً من المرافقين لهما، بغارة جوية غادرة جبانة قرب مطار بغداد الدولي.

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