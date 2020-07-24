عمليات بغداد: ضبط دار يحتوي على مخدرات ومختلف الأسلحة والدراجات شرقي العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن ضبط دار في منطقة الطالبية يحتوي على مخدرات وأسلحة مختلفة وعشرات الدراجات، بالاضافة الى اعتقال شخصين بداخل الدار.

وقالت القيادة في بيان "بساعة متاخرة من ليلة امس وضمن قاطع ل٤ش أتحادية وبجهد متميز ومتابعة حثيثة ومثمرة من مكتب مكافحة اجرام القدس والقطعات الماسكة، تم تفتيش احد الدور بمنطقة الطالبية وتم العثور على مايلي:

١- اكياس حبوب مخدرة

٢-قاصه صغيره مغلقة

٣-دراجات مختلفة ١٧٠ دراجة

٤-بندقية نص اخمس ١

٥-غدارة مصرية ١

٦-تلفزيونات مختلفة

٧.رمانات يدويه ٢

8-مسدس عدد ٢ مع مسدس HSواحد".

واكدت القيادة، "القاء القبض على شخصين داخل الوكر يتم اجراء التحقيق معهما اصوليا".