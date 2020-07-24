مصدر امني: نقل لواء 54 الى قضاء الطارمية ولواء 27 من الجزيرة الى بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بصدور اوامر عسكرية بنقل لواء 54 الى قضاء الطارمية ولواء 27 من الجزيرة الى بغداد لمسل ارض سبع مناطق من جانب الكرخ.

وقال المصدر "إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بتحريك لواء ألمشاة السابع والعشرون من الفرقة السابعة الى العاصمة بغداد بدلاً من لواء المشاة ٥٤ الذي سيتوجه للطارمية, فيما تكون مسؤولية الـ27 تأمين قواطع العامرية وحي الخضراء وحي الجامعة والاسكان والمنصور والطوبجي والحارثية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الشكف عن اسمه، "يعتبر لواء مشاة 27 من اقوى الالوية القتالية لعمليات الجزيرة حيث شارك ابطالها بمعارك تحرير المنطقة الغربية من هيت وصولاً للحدود الدولية السورية، كما قاد هذا اللواء أشجع واشرس الأمرين الأكفاء الشجعان المشهود لهم الإخلاص والنزاهة والتفاني في العمل".