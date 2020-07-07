مدير عام سابق في وزارة الكهرباء يتهم برهم صالح بتلقي رشوة من عقود للكهرباء

كشف مدير عام سابق في وزارة الكهرباء ان رئيس الجمهورية برهم صالح قد تلقى رشوة من احد العقود لاحدى الشركات الصينية عندما كان نائبا لرئيس الوزراء في حكومة المالكي السابقة

وقال محمد فوزي الزيدي الذي كان يشغل منصب مدير عام مشاريع انتاج الطاقة في وزارة الكهرباء في زمن الوزير الاسبق كريم وحيد، إن "صالح تلقى رشوى بقيمة سبعين مليون دولار كحصة له من عقد تم توقيعه مع شركة شنغهاي الصينية لاقامة محطة كهرباء الزبيدية عندما كان نائباً لرئيس الوزراء".

الزيدي قال في تصريحاته أيضاً أن "برهم صالح وأحد مساعديه وهو (سلام قزاز) قاما بمفاوضة الجانب الصيني حيث تم رفع قيمة العقد من 724 مليون دولار الى 924 مليون دولار اضافة الى حصوله على مبلغ 5 ملايين دولار من قيمة عقد توصيل المعدات عن طريق البحر والبالغ 50 مليون دولار".