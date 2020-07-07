تقرير مصور عن تشييع العلامة الشيخ محمد جعفر شمس الدين العاملي ( رض )

دفن يوم امس الاثنين الرابع عشر من ذي القعدة ١٤٤١ الموافق ل ٦/ ٧/ ٢٠٢٠ سماحة الحجة المجاهد الشيخ محمد جعفر شمس الدين العاملي رضوان الله عليه في مقبرة أل الصغير بوادي السلام في النجف الاشرف بعد عمر زاد على الواحد والثمانين عاماً، وكانت حياته حافله بالعطاء والبذل امضاها بطلب العلم وتعليمه ونشره، وبخدمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم في العراق ولبنان وبالجهاد والمقاومة،

نسأل الله أن ينزله منزل صدق مع أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم، وأن يؤمن وحشته ويؤنس غربته، وأن يظلله برداء الشفاعة، ويغمره بلباس الكرامة ويجلله بكساء المغفرة والرحمة بحق محمد واله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين.