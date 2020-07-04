جريدة الشرق الاوسط الوضيعة التابعة لال سعود تنشر كاريكاتير مسيء للامام المفدى السيد علي السيستاني

مرة اخرى يعود ال سعود لينفثوا سموم احقادهم ضد العراق وعلمائه الافذاذ الكرام ولانهم فاقدي الشرف يقومون كل يوم بالتطاول على علمائنا ومراجعنا العظام .

حيث قامت جريدة الشرق الاوسط الوضيعة التابعة لال سعود بنشر كريكاتير يتطاول فيه على مقام الامام المفدى السيد علي السيستاني محاولين نشر سمومهم وحقدهم على هذا الاب المرجع والقائد العظيم الذي لولاه لضاع العراق

واثار هذا الكاريكاتير المسيء سخطا شعبيا عارما منددين بهذا الفعل الشنيع مطالبين الحكومة العراقية بالرد على هذه الاساءة المقيتة