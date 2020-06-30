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اطلاق سراح جميع منتسبي لواء 45 في الحشد الشعبي الذين اعتقلوا من فبل مكافحة الارهاب لعدم ثبوت الادلة


افاد مصدر امني انه تم بإطلاق سراح جميع منتسبي الحشد الشعبي الذين اعتقلوا في بغداد.

وأضاف المصدر  أن "جميع منتسبي الحشد الشعبي الذين اعتقلوا من قبل جهاز مكافحة الإرهاب تم اطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة".

وأوضح أن "القضاء لم يعثر على منصة إطلاق صواريخ مهيأة لأية جهة في موقع الحادث".

فيما اكد المصدر أنه "لم يتم العثور على أسلحة خارج الأسلحة المجرودة في لواء 45"، مبينة أن "الموقع محدد ومعلوم لدى العمليات المشتركة".

وأشار أن "المعتقلين لم تصدر بحقهم مذكرة قضائية".

وهاجمت الخميس الماضي مدرعات تابعة لوحدات قوات مكافحة الارهاب العراقية مقر كتائب حزب الله التابع الحشد الشعبي العراقي جنوبي بغداد واعتقلت عددا من عناصره. وبعد رد فعل منددة، اطلق سراح المعتقلين، وقال مصدر في الحشد ان المداهمة جرت بناء على معلومات مزيفة.

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اطلاق سراح جميع منتسبي لواء 45 في الحشد الشعبي الذين اعتقلوا من فبل مكافحة الارهاب لعدم ثبوت الادلة
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