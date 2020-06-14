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اشتباكات عنيفة استخدمت فيها القامات في ساحة التربية بين المتظاهرين في كربلاء


افاد مراسل وكالة انباء براثا ان اشتباكات عنيفة اندلعت في ساحة التربية بين المتظاهرين استخدمت فيها المدي والسكاكين والقامات مما ادى الى اصابة عدد منهم بجروح مختلفة 

واوضح مراسلنا ان الاشتباكات اندلعت عندما حصل تلاسن بين مجموعة من طلاب المدارس والجامعات بالقرب من خيمتهم مع مجموعة اخرى من المتظاهرين وادت الاشتباكات الى سقوط جرحى بين الطرفين 

واشار المصدر ان قوة من التدخل السريع وصلت مكان الاشتباك لفضه واعتقلت عدد منهم الا ان مجموعة اخرى استمرت بالاشتباك وتابع المصدر انه شاهد اربعة اشخاص على الاقل مفترشين الارض وقد غطت الدماء وجوههم وقد فقدوا الوعي 

ولا يعرف لحد الان سبب الاشتباكات 

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