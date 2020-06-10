مكتب الشيخ جلال الدين الصغير يصدر بيانا حول الادعاءات الكاذبة الرخيصة التي تحدثت انه يستلم اكثر من راتب من الدولة

اصدر المكتب الاعلامي لامام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير بيانا ردا فيه على الاكاذيب الرخيصة التي اطلاقتها الجيوش الالكترونية التابعة لسفارات دول الشر والتي تحدثت انه يستلم رواتب ضخمة من الدولة وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق فتبينوا

ما فتئت جيوش التسقيط الالكترونية واجهزة الكذب والافك الممولة من سفارة الظلم والجور تستهدف سماحة الشيخ الصغير بحملاتها المأجورة ولا يمضي اسبوع الا ونجد لها جديد في سلسلة الكذب والافك ضمن اجندة فاعلة للتسقيط والتشويه، وكان اخر ما في جعبتهم هو القصص التي يتحدثون عنها بشأن رواتب سماحة الشيخ والمخصصات التي يستلمها من الدولة حتى اوصلوا الامر الى ارقام فلكية في بعض الاحيان، وللاسف وجدنا البعض يخوض فيما خاض هؤلاء دون تثبت ولا روية،

وبناء على عشرات الاسئلة والاستفسارات التي وجهت الينا، وايضا اكراما لمناشدات العديد من المؤمنين نؤكد وبشكل رسمي ان سماحة الشيخ لا يتقاضى اي راتب أو مخصصات مالية او غيرها من اي دائرة من دوائر الدولة سواء كان مجلس النواب او التقاعد او الدفاع او الوقف الشيعي او مؤسسة السجناء او ما الى ذلك، نهيب بأعزتنا الذين تصادفهم مثل هذه الاكاذيب والتي لن تنتهي ان يتحروا البينة ويسألوا عن الدليل، فالرسول الاعظم ص قال: البينة على من ادعى واليمين على من انكر، وان يحتاطوا فالله سبحانه يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا.

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

مكتب الشيخ جلال الدين الصغير

في ١٧ شوال ١٤٤١