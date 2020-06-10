هجمة شرسة ضالة تقودها الجيوش الالكترونية التابعة لسفارات دول الشر ضد الشيخ جلال الدين الصغير

شنت الجيوش الالكترونية التابعة الى سفارات دول الشر كامريكا وبريطانيا والسعودية والامارات هجوما شرسا ضد امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير .

جاء هذا الهجوم نتيجة لمواقف الشيخ الصغير الثابتة لتعرية الباطل بكل اشكاله والدفاع عن حقوق الشعب العراقي من شماله الى جنوبه وقد اقسم ان يكون جنديا وفيا للعراق

الهجوم الجديد على سماحة الشيخ تمثل بالترويج في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي انه يستلم رواتب ضخمة من الدولة تقدر بالملايين محاولين تشويه صورته امام ابناء الشعب العراقي

وهذه ليست المرة الاولى التي يتطاولون فيها على الشيخ الصغير فقد كانت هجمات رخيصة عديدة حاولت النيل منه ولكن الايام كشفت زيف ادعاءهم وكذبهم الوضيع

هذا ونرفق اعلاه ما روجته الجيوش الالكترونية التي اعمتها حفنة الدولارات التي رميت لهم من اجل النيل من سماحة الشيخ