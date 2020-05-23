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بالفيديو ،،، حديث يوسف بن علوي وزير خارجية عمان مع معمر القذافي سنة ٢٠٠٥ ان السعودية ارسلت ٥٠٠٠ قاتل الى العراق


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بالفيديو ،،، حديث يوسف بن علوي وزير خارجية عمان مع معمر القذافي سنة ٢٠٠٥ ان السعودية ارسلت ٥٠٠٠ قاتل الى العراق
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