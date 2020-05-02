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ابرار الحشد الشعبي يصدون هجوما ارهابيا في مكيشيفة ويقدمون عدد من الشهداء والجرحى


افادت مديرية الاعلام في الحشد الشعبي ان قوات الحشد الشعبي البطلة صدت هجوما ارهابيا وتخوض مواجهات قوية ضد عصابات داعش الارهابية  في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

واوضحت المديرية في بيان لها ان قوات الحشد قتلت وجرحت عدد من الدواعش خلال صد التعرض وتجري الان عملية محاصرة مناطق التعرضات لتعقب عصابات داعش الإجرامي بعد وصول تعزيزات جوية وبرية لتأمين مناطق التعرض.

واضاف البيان ان الحصيلة الأولية تحدثت عن استشهاد ١٠ من مقاتلي الحشد وجرح آخرين تم اخلائهم إلى مستشفيات طبابة الحشد الميدانية لتلقي العلاج.

فيما قدم فوج دجلة ٩ شهداء وجريحين في مكيشيفة ، فيما قدم اللواء ٤١ شهيد واحد في منطقة تل الذهب.

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