القوى السياسية الشيعية تتفق على رفض تكليف عدنان الزرفي

افاد مصدر مطلع قبل قليل ان القوى الشيعية التي اجتمعت هذا اليوم للتباحث حول تكليف برهم صالح لرئيس كتلة النصر في البرلمان عدنان الزرفي وقد اتفقت على رفضه .

واوضح المصدر ان تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة وحزب الفضيلة وكذلك العقد الوطني اتفقوا خلال اجتماعهم على رفض تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة .

وتابع المصدر انه خلال الساعات القادمة سيخرج بيان يتحدث عن تفاصيل الاجتماع وما تمخض عنه