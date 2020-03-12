الاستخبارات: ضبط عبوات ناسفة ومساطر تفجير وتدمير نفق في مخمور

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط عبوات ناسفة ومساطر تفجير وتدمير نفق في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان إن "قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع لواء المشاة ٥٠ داهمت مخبأ للعبوات الناسفة في منطقة فطومة ناحية قراج بقضاء مخمور وضبطت بداخله عددا من العبوات الناسفة ومساطر التفجير".

وأضافت، أن "القوة ذاتها تمكنت من الوصول إلى نفق في قرية صرناج الصغير في مخمور ب‍الموصل"، مشيرةً إلى أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير النفق والمواد وهي من مخلفات داعش الإرهابي".