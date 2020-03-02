مصدر مطلع : سبب فشل محمد علاوي بتشكيل الحكومة هو مقتدى الصدر

افاد مصدر مطلع ان سبب فشل محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة هو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

واوضح المصدر ان محمد علاوي عقد لقاءا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني في اربيل بحضور عدد من السياسيين وفرض برزاني على علاوي عدد من الوزراء الكرد بغية التصويت على تمرير حكومة المكلف والا فلا دعم يذكر

واضاف المصدر ان محمد علاوي وافق على اعطاء الكرد عدد من الوزارات في حكومته شريطة مرور كابينته مع الاخذ بالاعتبار ترشيح الوجوه الغير معروفة حزبيا.

ولكن مقابلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نسفت كل شيء عندما التقت قناة الشرقية به حيث تبنى الصدر مخرجات ومداخل هذه الحكومة وجعل من نفسه الوصي عليها،

واضاف المصدر لم يكتفي الصدر بذلك فقد هدد السنه بان جيش المهدي لا يزال موجود وهو على اهبة الاستعداد لتنفيذ اوامره باغتيالهم وكما هدد الكورد ايضا اذا لم يصوتوا على تمرير هذه الحكومة ونعت الكرد بالفاض قوية واطاح من قدر مسعود برزاني كثيرا ودعى ودعم التظاهرات في الاقليم من خلال رساله ارسلها الى مالك قناة ان ار تي ساشوار عبد الواحد .

وتابع المصدر ان هذه الرسائل اثارت حفيظة مسعود برزاني كثيرا وسحب دعمه من تمرير هذه الحكومة واتصل مباشرة بالرئيس المكلف وقال له لو اعطيت للكرد جميع الوزرات 22 الاثنان والعشرون هذه الحكومة لن تمر في اجواء عدم الثقة والاحترام بيننا وبين قريبك مقتدى الصدر ( احد ابناء اخ السيد الصدر متزوج من ابنة محمد توفيق علاوي)