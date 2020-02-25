السجن 14 سنة للمدان حمزة الشمري لانتحال صفة ضابط وحمله هويتين منسوبتين للحشد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الثلاثاء، حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات ينفذان بالتعاقب ضد المدان حمزة علي علوان عن جريمتي انتحال وظيفة من وظائف القوات المسلحة.

وقال مجلس لقضاء الأعلى في بيان إن "الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات ضد المدان حمزة علي علوان حسين".

وأضاف أن "الحكمين جاءا وفقا لأحكام القرار 160 / أولا لسنة 1983 وذلك عن جريمة انتحال صفة ضابط في هيئة الحشد الشعبي مرتين وحمله باجين اثنين يعودان للمؤسسة نفسها".

وتابع أن "المحكمة قررت أن تنفذ العقوبات بالتعاقب استنادا إلى أحكام المادة 143 من قانون العقوبات كون الجرائم غير مرتبطة ببعض".

وكانت قوة من الحشد قد اعتقلت قبل عام تقريبا عن إلقاء القبض على حجي حمزة الشمري ”زعيم المافيا الأكبر“ في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات مع 25 آخرين من أتباعه ومسؤوليه

وأثارت العملية استغراب المتابعين، خاصة أن الشمري معروف منذ سنوات في عمله بهذا المجال، وتكشف صفحته الشخصية على موقع ”فيس بوك“ علاقات وثيقة تربطه بعدد من السياسيين

وقال مصدر مطلع إن ”حجي حمزة شخصية معروفة لدى القوات الأمنية ووزارة الداخلية بالتحديد، وكل نشاطاته السابقة مرصودة“.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه أن ”الداخلية العراقية تجنبت اعتقاله خلال السنوات الماضية، تحسبًا من وقوع خلافات أو تجاذبات مع جهات سياسية،

وتابع: ”مديرية الأمن تأخرت في هذا التحرك، حتى ضغط عليهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بطلب من وزير الداخلية ياسين الياسري، الذي حرّك المياه الراكدة تجاه الشمري“.