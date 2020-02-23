قوة امنية في الحلة تعثر على وثائق تؤكد ارتباط الحزب الشيوعي بمخابرات دولية لتنفيذ مشروع فوضوي في العراق

افاد مصدر امني مسؤول ان قوة امنية عثرت في مقر الحزب الشيوعي في الحلة على وثائق تؤكد ارتباطهم بمخابرات دولية لتنفيذ مشروع فوضوي تدميري وغسل عقول الشباب في العراق

واوضح المصدر ان القوة عثرت ايضا على اموال كبيرة من فئة الدولار داخل المقر فضلا عن كتب الحادية فضلا عن وثائق تدعو الى تسقيط الحشد الشعبي ومراجع الدين العظام

واشار المصدر الى ان القوة اعتقلت من كان في المكتب وتم نقلهم الى احد مراكز الشرطة لاخذ افاداتهم حول الموجودات التي وقعت تحت يد القوة الامنية