ابو الاء الولائي : سيتذكر العراقيون ان عادل عبد المهدي كان نعمة لهم لم يحافظوا عليها

نشر الامين العام لكتائب سيد الشهداء المجاهد ابو الاء الولائي تغريدة تحدث فيها عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وما قام به من انجازات قدمها للشعب العراقي ستظهر في المستقبل القريب وسيجيرها رؤساء الوزراء القادمون لصالحهم

وقال الولائي في تغريدته لست متملقا لشخص ولم ارى الاخ عادل عبد المهدي في حياتي سوى مرتين ولكن الحق يقال سيعرف العراقيون بعد مضي سنوات قليلة وكما حصل حين يتذكرون الزعيم عبد الكريم قاسم ان عادل عبد المهدي كان نعمة لم يحافظوا عليها وان اثاره المستقبلية ستساعد البلاد وسيتبناها الرؤساء من بعده وسيقولون نحن من خطط لهذه المشاريع العملاقة

وتابع واما الفقراء وابناء الحشد الشعبي والشهداء والمعلمون فسيضعون صوره في بيوتهم

واضاف بصراحة نحن امة تشكر النعمة بعد زوالها وتبكي على الشرفاء بعد رحيلهم