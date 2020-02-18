مصدر: برهم صالح ينشق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

افاد مصدر مطلع ان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح قد اعلن ان انشقاقه عن الحزب الذي ينتمي اليه

واوضح المصدر ان صالح انشق عن الحزب بعد انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيسا مشتركاً للاتحاد الوطني الكردستاني باغلبية 91 صوتاً في اجتماع اليوم.

وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق، بأن عائلة الأمين العام السابق للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني أبلغت القيادي في الاتحاد برهم صالح برفضها توليه رئاسة الاتحاد، مشيراً إلى إبلاغ صالح بعدم رغبة الاتحاد ترشيحه لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية.