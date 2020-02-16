اعتقال احد افراد عصابات الجوكر اللقيطة حاول حرق بسطيات المواطنين في البصرة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة ان الحراس الليليين في العشار تمكنوا من اعتقال احد افراد عصابة الجوكر اللقيطة حاول حرق بسطيات الموطنين .

واوضح المصدر ان اسم المجرم المعتقل هو عمار صالح شمخي جابر ال محي يسكن الطويسة قرب مدارس ابن غزوان

مشيرا الى ان المجرم اعترف انه كان يعمل في القنصلية الامريكية بالبصرة وقد تلقى تعليمات من أحد العاملين معه في القنصلية بخلق الفوضى ومنها حرق البساطي وهو حاليا فى مركز شرطة العشار